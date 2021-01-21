Опубликовано видео момента столкновения Hyundai Getz и военного КАМАЗа у Дубровичей

Фото с места ДТП.

В четверг, 21 января, в социальной сети «ВКонтакте» в группе RU_CHP опубликовали запись момента столкновения Hyundai Getz и военного КАМАЗа у села Дубровичи Рязанского района. На видео видно, как легковой автомобиль начинает «таскать» по зимней дороге, а затем водитель и вовсе теряет над ним контроль. Hyundai Getz вылетает на встречную полосу, где сталкивается с военным КАМАЗом.

Напомним, ДТП произошло 15 января. В результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля - молодой человек 1995 года рождения. Водитель иномарки - девушка 1990 года рождения - получила травмы.

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