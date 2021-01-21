Депутаты-единороссы облдумы оказали помощь семье погорельцев

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«В селе Бусаево Клепиковского района произошла страшная трагедия, − рассказал Сергей Гришков. − Накануне Старого Нового года пожар уничтожил деревянный дом семьи Шапошниковых. Мама Лариса и трое ее детей потеряли все хозяйство: сгорели постройки, находившиеся на участке, одежда и документы. К счастью, никто не пострадал».

Депутат регионального парламента добавил, что сейчас погорельцам помогают родственники. Директор местной школы пообещал обеспечить детей учебниками, а глава администрации сельского поселения содействует в восстановлении документов. Несмотря на это, семья нуждается в материальной поддержке.

Клепиковские единороссы – секретарь местного отделения Константин Макаров и глава администрации муниципалитета Николай Крейтин − узнали, что Шапошниковым необходима бытовая техника. Эту просьбу и выполнили члены партийного объединения в Рязанской областной областной Думе Сергей Гришков и Александр Калашников: передали пострадавшим от пожара новую микроволновую печь.

«Важно не оставаться в стороне от чужой беды, − считает Константин Макаров. − Такие трагедии могут в одночасье лишить человека всего, что он имеет. Особенно страшно, что ЧП произошло в холодное время года».

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