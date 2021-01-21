В центре Рязани на переходе сбили 50-летнюю горожанку

Фото: 62.мвд.рф

20 января в центре Рязани на пешеходном переходе сбили 50-летнюю горожанку. Об этом сообщает областное УМВД. ДТП случилось на улице Каширина у дома 6а.

По данным полиции, примерно в 14.00 наезд совершил 37-летний житель Рязани, который ехал на автомобиле Kia. Женщина шла по нерегулируемой «зебре». В результате ей понадобилась медицинская помощь, однако, по всей видимости, обошлось без тяжелых травм.

Всего за сутки в четырех ДТП на дорогах Рязанской области один человек погиб и трое пострадали.

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