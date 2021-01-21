Скончалась 64-летняя женщина – все о коронавирусе в Рязанской области на 21 января

В четверг, 21 января, в Рязанской области выявлено еще 115 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 20 699 рязанцев.

Поправились за сутки 108 человек. Общее количество выздоровевших на данный момент составляет 18 943 человека.

Не обошлось без новых летальных случаев. За сутки в список вписали еще одного человека. Речь идет о 64-летней женщине, скончавшейся в декабре. Всего, по официальным данным, коронавирус стал причиной гибели 216 рязанцев.

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