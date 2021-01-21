Появилось видео с места ДТП, в котором под колесами автобуса погибла пенсионерка. Фото: телеканал "Город".

Появилось видео с места трагического ДТП на улице Зубковой, в котором под колесами автобуса погибла 80-летняя пенсионерка.

Все произошло утром 20 января. Согласно официальной версии УМВД, «отъезжая от остановки общественного транспорта, автобус наехал на человека». Однако очевидцы утверждают, что бабушка сама поскользнулась якобы из-за нерасчищенного снега и скатилась под многотонную машину (читать подробнее).

Как заверили в полиции, для выяснения всех обстоятельств смертельного ДТП проверят и эту версию.

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