Почти как 50 лет назад: в четверг в Рязани ожидается всего -7 градусов мороза

В четверг, 21 января, в Рязани и области ожидается облачная погода. Ночью преимущественно без осадков, а днем снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный, ночью порывами до восьми метров в секунду, днем – до десяти.

Температура воздуха по области ночью -20...-15°С, местами до -25°С, днем -12...-7°С.

Ровно 50 лет назад, 21 января 1971 года, в Рязани и области была облачная погода без существенных осадков, местами туман и слабый гололед, а также умеренный южный ветер.

«Температура воздуха в Рязани днем 0… - 3 градуса», - сообщало тогда Рязанское гидрометбюро.

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