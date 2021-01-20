В рязанских больницах остаются почти 500 больных COVID-19

По состоянию на 18.00 20 января в рязанских больницах остаются 486 пациента с COVID-19, в том числе один ребенок.

Из них состояние 74 человек медики оценивают как удовлетворительное, 346 пациентов пребывают в состоянии средней степени тяжести. Тяжелых больных 66 человек, в том числе 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных заболевание протекает в легкой форме, они лечатся дома.

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