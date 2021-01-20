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Политика

Глава Касимова, где происходит один скандал за другим, отчитался губернатору

Николай Любимов указал Игорю Авдееву на «множество недостатков», но ответов от управленцев жители города не получили
Антон КОНОВАЛОВ
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20 января губернатор Рязанской области Николай Любимов по видеосвязи провел рабочую встречу с главой администрации Касимова Игорем Авдеевым. «Подверг резкой критике», - так описывают разговор власти, однако на самом деле ни один проблемный вопрос не был разобран по-настоящему обстоятельно и жестко.

Напомним, с Касимовом в последнее время связан целый ряд скандалов: предполагаемый «распил» бюджета на благоустройство сквера имени Пушкина (прокуратура потребовала возбудить уголовное дело), оставшиеся без тепла в пик морозов жильцы многоквартирного дома, сгоревший дом Барковых… Давно тянутся проблемы местных Торговых рядов, стихийных свалок, дорог, освещения, взаимных неплатежей коммунальщиков. В итоге более-менее подробно Авдеев отчитался только об аварийном отключении отопления на площади Соборной.

- Вопрос городской власти, почему все это произошло. Как нам развивать город, о каком привлечении туристов можно говорить, если местные жители сами видят множество недостатков и постоянно указывают на недоработки местной власти? – задался вопросом Любимов и ответов как таковых не получил.

Не получили их и жители Касимова. Завершился сеанс связи, запись которого размещена в сообществе «Рязанская область», надеждой на исправление с одной стороны и обещаниями с другой.

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