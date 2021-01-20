Депутат облдумы Сергей Гришков взял на контроль реконструкцию стадиона в Спасске

«Встретился и обсудил с депутатом Рязанской областной Думы Сергеем Гришковым перспективы развития Спасского и Клепиковского районов», – рассказал Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Андрей Красов 20 января.

Сергей Гришков сообщил, что в 2020 году в Клепиковском и Спасском районах в рамках нацпроектов и региональных программ активно велось благоустройство улиц, общественных пространств, воинских мемориалов.

«В 2021 году работа продолжится, в областом бюджете средства на эти цели предусмотрены», – отметил член фракции «Единой России» в региональном заксобрании.

По мнению Андрея Красова, участие в федеральных и региональных проектах дает муниципальным образованиям большие возможности по строительству современных социальных объектов и благоустройству замечательных зон отдыха, не уступающих городским паркам.

«Такая работа требует ответственного подхода к подготовке проектной документации», – подчеркнул парламентарий от Рязанской области.

Он добавил, что большую роль играет неравнодушное отношение руководства районов к участию в программах, их заинтересованность в повышении качества жизни населения.

«Депутаты не должны оставаться в стороне», – заключил Андрей Красов. Депутат Госдумы попросил Сергея Гришкова взять на контроль вопросы реконструкции стадиона в Спасске-Рязанском и строительства спортивных объектов в Клепиковском районе.

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