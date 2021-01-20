В Рязани от коронавируса прививают и 87-летних пенсионеров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В рязанской поликлинике №4 от коронавируса вакцинируют и 87-летних пенсионеров. Об этом сообщило региональное министерство здравоохранения.

— Вакцина поступает во флаконах, которые рассчитаны на пять человек, — рассказывает заведующая отделением профилактики Ольга Гусева. — Препарат хранится в морозильной камере при температуре -18 градусов. За 30 минут до вакцинации «Спутник V вынимают и размораживают. В течение следующих 30 минут прививку должны получить все пять пациентов. Между первой и второй прививками должен пройти 21 день. По словам специалиста, реакция на вакцину от коронавируса не отличается от реакции на прививку от обычного гриппа. Препарат защищает от тяжелых форм заболевания и от осложнений.

— Бояться прививки не надо и говорить, что она неэффективна – неправильно, — отметила врач. — В настоящее время у нас от коронавируса прививаются граждане от 25 до 87 лет.

Ранее сообщалось, что привиться от коронавируса могут только граждане от 18 до 60 лет.

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