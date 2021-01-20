Региональное отделение Ассоциации юристов России получило президентский грант

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«Сторонники партии «Единая Россия» и Центр поддержки гражданских инициатив ведут активную работу по продвижению социально значимых проектов. Их детально рассматривают эксперты, дают рекомендации. Также действует «Школа НКО», где всегда помогут и подскажут, как правильно оформить документацию для участия в конкурсах на получение региональных субсидий или президентских грантов», – рассказала председатель регионального Совета сторонников, руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Татьяна Панфилова.

Проект «Закониум», разработанный региональным отделением Ассоциации юристов России и поддержанный Рязанским ЦПГИ, вошел в число победителей первого в текущем году конкурса Фонда президентских грантов.

По словам регионального координатора Центра поддержки гражданских инициатив Елены Синицы, в этот раз поощрялись такие направления, как охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, а также сохранение исторической памяти.

«Победивший проект «Закониум» предполагает оказание бесплатной юридической помощи социально незащищенным слоям населения», – пояснила Елена Синица.

Прием заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов продлится с 1 февраля до 15 марта 2021 года.

«Приглашаем некоммерческие организации представить свои социально значимые проекты на заседаниях Центра поддержки гражданских инициатив, который открыт на базе региональной приемной партии «Единая Россия», – отметила Елена Синица

Всю интересующую информацию о работе Центра поддержки гражданских инициатив можно уточнить по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23.

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