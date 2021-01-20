Губернатор рассказал, сколько рязанцев вакцинируют от COVID-19

В Рязанской области в наличии имеется 15 500 доз вакцины от коронавируса, которые планируется использовать в течение трех недель. Об этом губернатор Николай Любимов рассказал в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, 500 рязанцев уже прошли первый этап вакцинации, из их числа полностью привились 96 человек.

Напомним, на портале «Госуслуги» можно записаться на прививку. Любимов заявил, что около 60% жителей области, по прогнозам регионального минздрава, будут вакцинированы. Это почти 480 000 человек. Процесс займет от шести до семи месяцев

На базе ковид-центров в самой Рязани и межрайонных медицинских организаций на сегодняшний день открыто 11 пунктов вакцинации.

- Мы планируем открывать дополнительные пункты на базе практически всех районных больниц, на базе еще четырех рязанских поликлиник, – отметил Любимов. – Мы готовы сейчас открывать прививочные пункты на базе наших ФАПов.

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