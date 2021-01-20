Стало известно, что горело на рязанском заводе САМ

Фото с места ЧП.

Во вторник, 19 января, в 14.52 поступило сообщение о пожаре на территории завода САМ на улице Маяковского в Рязани. Загорелось четырехэтажное здание, на первом этаже которого находятся помещения завода, а второй, третий и четвертый этажи сдаются в аренду.

Загорелись ткани и автомобильные аксессуары на складе четвертого этажа.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В 15.55 пламя локализовали, а 16.10 - ликвидировали. Из здания эвакуировали 100 человек.

С пожаром боролись 74 человека и 24 единицы техники.

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