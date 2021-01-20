Водитель «ЯндексТакси» на скорости влетел в столб.

Вечером 19 января 28-летний рязанец за рулем автомобиля KIA Rio («ЯндексТакси») не справился с управлением и на скорости влетел в столб, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В результате дорожного происшествия водителя с травмами госпитализировали.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП.

По предварительным данным, таксист не справился с управлением.

Ранее сообщалось, что на улице Юбилейной росгвардейцы задержали пьяного таксиста, который скрылся с места ДТП (читать подробнее).

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых семь человек получили различные травмы.

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