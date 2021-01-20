Погибшая в Рязани пенсионерка соскользнула под автобус

В среду, 20 января, в Рязани в микрорайоне Песочня, на улице Зубковой, произошло смертельное ДТП. Под колесами маршрутного автобуса №98 погибла женщина 1940 года рождения.

Пока официальная версия произошедшего звучит следующим образом: «отъезжая от остановки общественного транспорта, автобус наехал на человека». Вместе с тем очевидцы сообщают, что женщина поскользнулась, стоя на остановке, и скатилась под многотонную машину.

В УГИБДД по Рязанской области сообщили, что эта версия тоже отрабатывается и проверяется. Но говорить о чем-то конкретном можно будет только после завершения проверки.

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Трагедия произошла на улице Зубковой (подробности).