Стало известно, когда в Рязани продолжат ремонтировать мост на улице Ленина

Лыбедский мост продолжат ремонтировать, как только улучшится погода. Об этом заявил губернатору Николаю Любимову министр транспорта и автодорог региона Вадим Решетник.

Любимов напомнил своему подчиненному, что его ведомство обещало жителям не только города, но и области, частично открыть мост в декабре 2020 года. Как известно, срок перенесли на март 2021-го.

— Многие рязанцы не без оснований тут же вспомнили про 1 апреля. И не поспоришь, — развел руками губернатор. — Я требую, чтобы людей не обманывали. Если вы не уверены в соблюдении сроков выполнения работ, то и не обещайте.

Но чиновник нашел, что ответить главе региона, посетовав на плохую погоду. Мол, уже на первой неделе декабря из-за морозов тот объем работ, который планировать сделать, был заблокирован.

— Сейчас нам нужно две недели нулевой температуры без осадков, чтобы закончить все монтажные работы с насыпью и опорными стенами, — сказал Решетник. — Плюс три дня на укладку асфальта. Как только температура позволит, мы все сделаем.

Лыбедский (Большой каменный) мост в Рязани закрыли на реконструкцию осенью 2020 года. Старый объект быстро демонтировали.

Скоро ли улучшится погода, которая мешает региональному минтрансу? На этот вопрос, увы, не может ответить даже Гидрометеоцентр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!