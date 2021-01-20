Какие дороги сделают в Рязанской области в 2021 году, сообщил минтранс

В 2021 году в Рязанской области по нацпроекту дорожные работы пройдут на 45 объектах общей протяженностью около 250 километров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Рязанской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сделают 121 объект. Общий объем финансирования составит 5 млрд рублей. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

Непосредственно дорожные работы пройдут на 45 объектах, полный список которых представлен в отдельном файле. Отремонтировать планируется больше 240 км автодорог, реконструировать чуть больше 1 км, построить 3,5 км.

Все остальное – это мероприятия в сфере безопасности дорожного движения (устройство освещения, модернизация пешеходных переходов, нанесение разметки, установка или замена барьерных ограждений).

«На сегодня уже заключены контракты на 90% от общего объема работ», - отметили в минтрансе.