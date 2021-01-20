Почему большая скидка на квартиру — это подвох

Фото: компания "Мармакс".
Девелопер «Мармакс» опубликовал на своем канале в Яндекс.Дзен статью, которая поможет будущим покупателям квартир более экспертно подойти к выбору застройщика и научиться распознавать подозрительные предложения.
Определяя стоимость квартиры в новом проекте, застройщики часто закладывают в финансовую модель небольшую скидку 3-5%. Чтобы получить ее, нужно выполнить определенные условия: оплатить сразу половину квартиры, купить ее на старте продаж, приобрести недвижимость вместе с кладовой и машиноместом и т. д.
Но если скидка достигает 10-20% — это ниже её себестоимости и невыгодно для самого застройщика. А значит, это повод задуматься, что компания пытается скрыть от покупателей правду.
В статье разбирают следующие вопросы:
- почему недобросовестные застройщики предлагают большие скидки на квартиры;
- в каких случаях не стоит бояться скидок;
- как распознать обман и убедиться в надежности застройщика.
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