Почему большая скидка на квартиру — это подвох

Фото: компания "Мармакс".

Девелопер «Мармакс» опубликовал на своем канале в Яндекс.Дзен статью, которая поможет будущим покупателям квартир более экспертно подойти к выбору застройщика и научиться распознавать подозрительные предложения.

Определяя стоимость квартиры в новом проекте, застройщики часто закладывают в финансовую модель небольшую скидку 3-5%. Чтобы получить ее, нужно выполнить определенные условия: оплатить сразу половину квартиры, купить ее на старте продаж, приобрести недвижимость вместе с кладовой и машиноместом и т. д.

Но если скидка достигает 10-20% — это ниже её себестоимости и невыгодно для самого застройщика. А значит, это повод задуматься, что компания пытается скрыть от покупателей правду.

В статье разбирают следующие вопросы:

- почему недобросовестные застройщики предлагают большие скидки на квартиры;

- в каких случаях не стоит бояться скидок;

- как распознать обман и убедиться в надежности застройщика.

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