В Рязани автобус сбил насмерть пожилую женщину

20 января в Рязани под колесами автобуса МАЗ погибла женщина 1940 года рождения. Как рассказали в областной Госавтоинспекции, ДТП случилось примерно в 9.30 на улице Зубковой у дома 17к2.

Других подробностей полицейские пока не сообщают. По факту ДТП ими проводится проверка.

Напомним, в центре внимания сейчас находится другая смертельная авария с участием пешехода в Дашково-Песочне. Ее жертвой стал 10-летний мальчик, а сбившим ребенка водителем, по информации СМИ, оказался сын высокопоставленного рязанского чиновника Сергея Филимонова (читать подробнее).

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