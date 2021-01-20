В Тверской области похоронили убитую журналистку «Рязань.Лайф» Жанну Шеплякову. Фото: «Рязань.Лайф».

19 января в Тверской области простились с убитой журналисткой портала «Рязань. Лайф» Жанной Шепляковой. На похороны, которые прошли на малой родине Жанны – в городе Белый, пришли несколько десятков человек — родственники, коллеги, друзья.

Именно в Белом Жанна Шеплякова выросла и начинала журналистский путь. Похоронили ее рядом с родителями.

Фото: «Рязань.Лайф».

Жанну Шеплякову убили поздно вечером 15 января. Тело журналистки с многочисленными ножевыми ранами обнаружили в ее квартире на улице Гоголя. Практически сразу стал известен и подозреваемый в убийстве, ее 37-летний муж Алексей - пара несколько месяцев находилась в сложном бракоразводном процессе.

Накануне трагедии Алексей неожиданно появился в квартире Жанны и заявил с порога, что хочет забрать сыновей. Жанна отказалась, а муж взбесился, началась очередная ссора. Почувствовав, что может случиться страшное, женщина стала писать подруге и брату. В это время Алексей одел детей и отправил во двор…

Фото: «Рязань.Лайф».

По предварительным данным, во время конфликта Алексей схватил, заранее принесенный с собой охотничий нож, и около десятка раз ударил им женщину. После этого он вымыл руки, забрал детей и увез их к своим родителям в Тверскую область. На следующий день мужчина пришел в полицию и сдался.

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