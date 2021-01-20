Рязанские власти объяснили, почему не освоили 400 млн на дороги

Власти Рязанской области объяснили, почему регион оказался в числе отстающих по строительству дорог. Такая оценка, напомним, прозвучала на совещании президента Владимира Путина. После этого устроил совещание уже губернатор Николай Любимов.

«Как было отмечено, у нас результаты 2020 года ниже показателя кассового исполнения 2019 года. Неосвоенными остались часть федеральных средств, чего, в принципе, быть не должно», - приводит слова Любимова пресс-служба областного правительства.

Профильный заместитель губернатора Евгений Беленецкий признался, что потратить не успели почти 378 млн рублей федеральных средств. Он объяснил это «затянувшейся разработкой проектной документации» и «новыми механизмами работы с подрядчиками, принятыми на федеральном уровне».

«Контракт на эту сумму был уже заключен. Но времени не хватило, поэтому освоить деньги мы не смогли», - сказал Беленецкий.

По его словам, все средства перенесены на 2021 год. Также Беленецкий заявил, что в целом по сравнению с 2019 годом в 2020-м объем дорожного строительства вырос на 25%.