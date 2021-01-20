Утром 20 января Рязань встала в 10-балльных пробках

Второй день подряд утро в Рязани для автомобилистов началось с десятибалльных пробок, сообщает веб-сервис компании «Яндекс». В режиме онлайн, по состоянию на 20 января 09:00, в черте города произошло одно дорожно-транспортное происшествие – на путепроводе со стороны Приокского.

В настоящее время затруднено движение транспорта на дублере Московского шоссе, проезду Шабулина, Первомайскому проспекту до пересечения с улицей Дзержинского, а также на улицах Горького, Есенина, Грибоедова и Зубковой.

Ранее губернатор Николай Любимов возмущался, что из-за плохой уборки города от снега Рязань вынуждена стоять в 10-балльных пробках (читать подробнее).

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