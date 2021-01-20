Итоговое собеседование для рязанских девятиклассников может пройти дистанционно

Процесс проведения ЕГЭ и ГИА в 2021 году претерпит множество изменений.

В девятых классах государственную итоговую аттестацию будут проходить более 9800 учащихся рязанских школ. Об этом сообщила министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина на брифинге 19 января.

Для участия в ГИА девятиклассникам нужно подать заявление до 1 марта включительно. Также для допуска к аттестации ребятам надо не только получить удовлетворительные оценки по всем предметам, но и «зачет» за итоговое собеседование. В этом году, возможно, оно пройдет дистанционно. Даты проведения остались прежними: 10 февраля, 10 марта и 17 мая.

- Пока мы планируем проведение итогового собеседования в очной форме, - уточнила министр.

В этом году досрочный период проведения ГИА-9 отменили. Также убрали необходимость сдавать на ОГЭ предметы по выбору. Вместо них в мае пройдут контрольные работы по одному предмету на усмотрение девятиклассника. Для получения аттестата учащимся предстоит сдать экзамены только по двум предметам – русскому языку и математике, которые проведут с 24 по 28 мая. Резервные сроки запланированы на начало июня.

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