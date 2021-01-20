В России с 20 января начинается маркировка молочной продукции в добровольном режиме. Об этом сообщает INTERFAX.RU.Главный специалист по производственно-технологическому процессу агромолкомбината \\"Рязанский\\" Ольга Переверзева:- В настоящее время компания ведет подготовку к запуску маркировки молочной продукции, проводит переговоры с поставщиками упаковочных материалов, оборудования и программного обеспечения.Старт обязательной маркировки был отложен. Она будет вводиться в несколько этапов. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее.Против введения маркировки молочной продукции выступал Национальный союз производителей молока (Союзмолоко). Мотивация такова: дополнительные затраты, которые предстоит понести отрасли. В союз, в частности, входят крупнейшие в России переработчики молока - АО \\"Вимм-Билль-Данн\\" (PepsiCo Inc.) и АО \\"Данон Россия\\" (Danone).ЧИТАТЬ ТАКЖЕПитьевая вода в бутылках из Рязанской области оказалась с признаками фальсификатаВ воде оказалось меньше калия, чем заявил производитель. Радует, что хоть хлора в ней нет (подробнее)