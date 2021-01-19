21 декабря прошлого года были подведены итоги открытого аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу г. Рязань, ул. С. Середы, д. 31 и принадлежащего МП «Муниципальный коммерческий центр города Рязани». В народе - \\"Баня на семена Середы\\".13 января, после проведения торгов в форме конкурса с единственным участником, с ООО «Результат» был заключен договор аренды. Сейчас документ проходит соответствующее оформление.Арендатор уже выполняет проектные работы для составления сметы выполнения ремонта внутренних помещений и ввода в эксплуатацию газового оборудования. Затем организация приступит к ремонтным и пуско-наладочным работам.Банный комплекс на Семена Середы планируют открыть в начале весны текущего года