В 2021 году в Рязанской области завершают среднее общее образование 4616 ребят, но не всем им предстоит сдача ЕГЭ. Выпускники самостоятельно принимают решение о поступлении в вуз, и только в этом случае им предстоит сдача Единого госэкзамена. Об этом сообщила министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина на брифинге 19 января.- Пока заявления не поданы, мы не можем говорить о количестве выпускников прошлых лет и об учащихся учреждений среднего профессионального образования. Это станет известно после приема документов, - уточнила министр.Заявления для участия в ЕГЭ необходимо, как обычно, подать до 1 февраля включительно. Но пандемия коронавируса внесла коррективы в устоявшийся порядок сдачи экзамена. Так, досрочный период в этом году отменили. Итоговое сочинение (изложение), необходимое для допуска к ЕГЭ, перенесли на более поздние сроки - 5 апреля, 21 апреля и 5 мая. Для поступающих в вузы ЕГЭ по математике базового уровня отметили, и для получения аттестата им достаточно набрать не менее 24 баллов по русскому языку. Впервые ЕГЭ по информатике и ИКТ пройдет в компьютерной форме, а время выполнения работ увеличили с 210 до 235 минут.Пожалуй, главная особенность предстоящей экзаменационной кампании том, что ЕГЭ и вовсе отменили для выпускников, которые не планируют поступать в вузы. Вместо этого им предстоит сдать ГВЭ (государственный выпускной экзамен) по русскому языку и математике.ГВЭ для выпускников 11 классов пройдет в конце мая, а основной период ЕГЭ ориентировочно пройдет с 31 мая по 2 июля.