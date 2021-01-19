В очередном туре Высшей хоккейной лиги 19 января ХК \\"Рязань\\" потерпел поражение в Перми от \\"Молота-Прикамье\\" с футбольным счетом 0:1.Зрители увидели гол аж на 38 минуте матча, то есть под занавес второго периода. Даниил Чечелев был бессилен после броска Антона Сизова.При этом отметим, что переплавить возможность взятия ворот в звонкую победную монету чаще имели подопечные Сергея Решетникова. Но привычное уже неумение реализовать большинство подводило, да и Константин Шостак отразил все 29 бросков в свою \\"рамку\\". Любопытно, что ровно такое же число раз \\"молотобойцы\\" бросили в створ ворот гостей.\\"Молот-Прикамье\\" до этого матча занимал 25 место...