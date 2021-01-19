Около трех часов дня 19 января в ГУ МЧС поступила информация о пожаре на улице Маяковского в Рязани, сообщает пресс-служба ведомства.По предварительным данным, загорелся четвертый цех на четвертом этаже производственного здания бывшего завода САМ.«На пожар выехали 17 пожарных автомобилей и 47 человек личного состава», - говорится в сообщении рязанского управления МЧС.Подробности происшествия уточняются, к настоящему времени сведений о пострадавших не поступало.В середине декабря прошлого года в Рязани ликвидировали пожар на трубном заводе, который расположен в промышленном районе Песочня (смотрим фото с места происшествия).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!