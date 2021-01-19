Во вторник, 19 января, на заседании правительства Рязанской области губернатор региона Николай Любимов поднял тему сгоревшего в селе Новоселки Рязанского района многоквартирного барака.Напомним, что днем ранее в эфире «Первого канала» в рамках программы «Мужское и женское» ведущие рассказали о бездействии органов власти Рязанской области по расселению аварийного дома. Недавно дом полностью сгорел во время пожара. Шесть проживавших в нем семей остались без жилья. Но всего этого можно было бы избежать, если бы чиновники ранее приняли решение о расселении. Более пяти лет жители барака безуспешно пытались отстаивать свои права.- Люди рассказывали в программе, как их постоянно «футболили», не переселяли их из аварийного жилья, не оказывали помощи в предоставлении удобного для жизни жилья, предлагали компенсации в 15 000 рублей либо переселиться в социальные центры. Это никуда не годится вообще, это недопустимо, - отреагировал Николай Любимов.Глава региона дал поручение зампреду правительства Рязанской области Евгению Беленецкому и главе администрации Рязанского района Наталье Жуневой проработать возможности для оказания помощи погорельцам.- Требую сделать все возможное, чтобы оказать людям помощь, которую они вправе получить, - добавил губернатор.Напомним, что по фактам, представленным в телепередаче, Следственный комитет России по Рязанской области начал доследственную проверку.ЧИТАТЬ ТАКЖЕСК начал доследственную проверку по факту бездействия властей в Рязанском районеК такому решению следователей побудили материалы, показанные в эфире «Первого канала» (подробности).