Рязанский ОРТПЦ проведет профилактические работы, из-за чего возникнут перерывы в трансляции телерадиосигнала. Правительство со ссылкой на госучреждение сообщает, что «до 20 января включительно» ожидаются перерывы в вещании 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.Самое интересное, что в графике на сайте ОРТПЦ перечисляются 16 телеканалов и радиостанций, большую часть которых планировалось отключить 18 января. При этом на 20-е число, когда работы пройдут на передающих станциях в Рязани и Михайлове, ожидаются следующие отключения:- Михайлов ТВ (02:00 - 10:00);- Радио Шансон (02:00 - 10:00);- Русское радио (02:00 - 10:00);- Радио Дача (08:00 - 11:00);- Радио Любовь (08:00 - 11:00);- Радио Вера (09:00 - 14:00).