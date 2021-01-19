Роскачество закупило 206 видов бутилизированной питьевой воды и исследовало по трем основным направлениям: контрафакт, фальсификация и безопасность продукции. Проверили и воду под торговой маркой «Простое добро», изготовленную на ООО «Сынтульский завод напитков» (Касимовский район Рязанской области.Как заявили эксперты, эта вода безопасна по гидрохимическим показателям, в ней не нашли опасные для здоровья вещества в количествах, превышающих допустимые. Кроме того, сынтульская вода не хлорирована, в ней не оказалось хлороформа и бромоформа.Но! Содержание калия в воде оказалось ниже заявленного, что может говорить о фальсификации товара.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!