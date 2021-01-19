Историк-краевед, член Международного Есенинского общества «Радуница», член Союза журналистов, ветеран ФСБ России Юрий Блудов за вклад в современное есениноведение был награжден знаком Губернатора Рязанской области «125 лет со дня рождения Сергея Есенина».В 2006 году Юрий Блудов уже участвовал в конкурсе «Хрустальный журавль» и тогда получил Диплом второй степени в номинации «За лучшее освещение краеведческой тематики, вопросов культуры и искусства в средствах массовой информации».Напомним, что 2 октября 2019 года, в канун дня рождения Сергея Есенина, в Есенин-центре (отдел Московского государственного музея С. А. Есенина) состоялась ежегодная церемония награждения лауреатов международной литературной премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами». Юрий Вадимович стал победителем в номинации «Взыскивающим взглядом». Ему были вручены диплом и скульптура Сергея Есенина работы студии семьи Селивановых.