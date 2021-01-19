Во вторник, 19 января, в список летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области включили фамилии еще пяти человек. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что это две пенсионерки – женщины 80-ти и 82-х лет, а также трое мужчин – 62-х, 71-го и 74-х лет.Все люди скончались в декабре прошлого года. Проведенные экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно новая коронавирусная инфекция.Всего по состоянию на 19 января, по официальным данным, COVID-19 в Рязанской области унес жизни 214 человек.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВсе о коронавирусе в Рязанской области на 19 январяОперативная группа представила свежую статистику (подробности).