Во вторник, 19 января, в Рязанской области выявлен еще 121 новый случай COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 20 580 рязанцев.Поправились за сутки 104 человека. Общее количество выздоровевших на данный момент составляет 18 734 человека.Не обошлось без новых летальных случаев. За сутки в список вписали еще пять фамилий. Всего, по официальным данным, коронавирус стал причиной гибели 214 рязанцев.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВсе пять новых жертв COVID-19 в Рязанской области – возрастные людиОперативная группа сообщила, кого записали в летальный список 19 января (подробности).