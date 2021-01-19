Умер бывший директор Сотницинского сахарного завода Сергей Петрович Смалев. Он отработал в областном АПК 42 года, из них почти 30 лет был руководителем Сотницинского сахарного завода. Вышел на пенсию в 2020 году.«За время своей трудовой деятельности Сергей Смалев продемонстрировал все качества талантливого руководителя и эффективного менеджера. В Сасовском районе и, пожалуй, во всей Рязанской области он пользовался заслуженным уважением коллег и считался авторитетным работником АПК за профессиональную грамотность, стремление к нововведениям, уважительное отношение к людям и порядочность», - говорится в некрологе.Глубокие соболезнования родным и близким Сергея Петровича Смалева выражает весь коллектив министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!