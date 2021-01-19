Жертвой ДТП с военными грузовиком у деревни Дубровичи в Рязанском районе стал молодой человек 1995 года рождения, житель Рязани. Он был пассажиром автомобиля Hyundai, который 15 января столкнулся с КАМАЗом.Точную информацию о последствиях ДТП ни военные, ни полицейские опубликовать не пожелали. За них это сделала администрация Рязанского района.Управляла Hyundai жительница Рязани 1990 года рождения. Ее госпитализировали в ОКБ с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытым переломом ребер.Напомним, Рязанский гарнизон утверждал, что на встречной полосе оказалась легковушка. В соцсетях, обсуждая фотографии с места трагедии, на эту тему активно дискутировали.