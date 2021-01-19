19 января региональные власти отменили занятия в школах четырех районов Рязанской области для учеников начальных классов. Речь идет о Сасовском, Ермишинском, Путятинском и Касимовском районах. Кроме того, занятия для младшеклассников отменены в ряде школ Сасова, Касимова и Скопина.Что касается учеников 5-9 классов, то занятия отменены только в Путятинском и Сасовском районах.Несмотря на то, что решение об отмене занятий принимается в районных администрациях, родители имеют полное право не отпускать детей в школу из-за погодных условий.Ранее сообщалось, в каких районах Рязанской области самые трескучие морозы. В отдельных местах температура доходила до -38 градусов (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!