29 января в Рязанской области завершается прием заявок от муниципальных образований на участие в программе поддержки местных инициатив 2021 года. Ее реализацией занимается региональное минтерриторий, на официальном сайте которого есть извещение о проведении конкурса со всеми условиями.В 2020 году, по данным властей, удалось реализовать 202 проекта местных инициатив . Максимальный размер субсидий ограничивался 2 млн рублей. Инициаторы (ими могут быть как жильцы, так и юрлица) обеспечивали не менее 5% совокупных затрат, муниципальное образование – не менее 15%. В пределах этих сумм комиссия готова рассмотреть любую потребность жителей.Однако чиновники, мягко говоря, не всегда доносят до людей такую возможность. Проблема обнажилась в разговоре губернатора Николая Любимова и главы администрации Путятинского района Валерия Рябкова:- По местным инициативам я посмотрел – там одни только кладбища, - удивился Любимов заявкам из Путятинского района, - Надеюсь, это действительно жителями было инициировано. Может быть, люди просто не знают, что по программе поддержки местных инициатив можно все что угодно, в принципе, сделать? И благоустройство, и освещение, и водоснабжение, и ремонт дорог. Вы поработайте с жителями. Может, они чего-то другого захотят.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!