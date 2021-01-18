18 января в эфире «Первого канала» в рамках программы «Мужское и женское» ведущие рассказали о бездействии органов власти Рязанской области по расселению аварийного дома. Речь идет о бараке в селе Новоселки Рязанского района. Недавно дом полностью сгорел во время пожара. Шесть проживавших в нем семей остались без жилья. Но всего этого можно было бы избежать, если бы чиновники ранее приняли решение о расселение. Более пяти лет жители барака безуспешно пытались отстаивать свои права.Показанные в эфире материалы послужили поводом для организации Следственным комитетом РФ по Рязанской области доследственной проверки. В ближайшее время будет дана правовая оценка действий (или бездействия) всех должностных лиц. Ход проверки лично контролирует руководитель регионального СК.По результатам проверки примут решение о возбуждении (или отказе в возбуждении) уголовного дела.