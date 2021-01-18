В рамках федерального челенджа «Здоров как бык!», активисты Рязанского регионального отделения МГЕР провели серию спортивных активностей, привлекая к здоровому образу жизни жителей региона.Молодогвардейцы организовали спортивный забег на территории Кремля, выходили на утренние зарядки во дворы домов, купались в проруби и организовывали спортивные турниры.«В здоровом теле — здоровый дух. И это действительно так. Здоровый образ жизни дисциплинирует, приводит в порядок голову и улучшает ваше здоровье», — поделился активист РРО ВОО МГЕР Никита Гравшин.Добавим, в 2021 году на смену Белой крысе пришел Белый бык. Бык – символ силы, больших поступков и событий. Поэтому активисты «Молодой Гвардии» в регионах, начали новый год с первого правого дела – запуска спортивного челленджа «Здоров как бык!».