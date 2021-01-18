18 января митрополит Рязанский и Михайловский Марк возглавил Божественную литургию в Христорождественском кафедральном соборе Рязани, а спецслужбы отчитались о том, как будет обеспечена безопасность на иорданях.Управления МЧС России по Рязанской области сообщает, что в регионе прошла серьезная работа по подготовке к обеспечению безопасности крещенских купаний: проведены проверки мест массового выхода людей на лед, оценена готовность купелей и мест проведения мероприятий для православных рязанцев.Как заявили в региональном Управлении федерального ведомства, всего в области организовано 33 места для Крещенских купаний. Они обеспечены специальными подходами, настилами, местами для переодевания, а также пунктами горячего питья и обогрева.- Троицкое с/п с. Троица р. Тысья;- Ижевское с/п с. Ижевское озеро Ижевское;- г. Спасск, Спасский затон;- 7 км. От д. Спешнево в сторону р.п Ухолово Крещено-Гаи (купель);- 500 метров от въезда со стороны р.п. Ал.Невский в с. Нижний Якимец (купель);- г. Новомичуринск р. Проня спасательная станция;- р/п Пронск купель на «Святом источнике»;- с. Тырново пруд Радбиж;- с. Свищевка, источник обливания;- с. Голенищеово (купель);- с. Токмаково, Токмаковский родник (купель);- Потапьевское сельское поседение, с.Потапьево р. Пет;- Муниципальное образование – Демушкинское сельское поселение, с. Кошибеево, Кошибеевский родник (купель);- Муниципальное образование – Малостуденецкое сельское поселение, с. Малый Студенец, Малостуденецкий родник (купель);- Муниципальное образование Трудолюбовское сельское поселение, н.п. Воскресенка, мемориально патриотический комплекс Воскресение (купель);- с. Печерниковские Выселки , помещение св. источника \\"Гришава\\" (купель);- г. Михайлов р. Проня (городской пляж);- г. Ряжск, река Хупта;- р.п. Милославское, источник Сергея Радонежского (купель);- Горняцкое с/п, д. Растегаевка Троицкий источник (купель);- р.п. Ухолово, ул. Свободы на территории \\"Прощеного колодца\\" (купель);- с. Карабухино (купель);- г. Сасово, ул. Зеленая, Святой источник (купель);- с. Кривцы, Святой источник;- с.Симакино, Святой источник;- с. Дубровка, Святой источник Никольский;- Занино-Починковскоесельскоепоеселение, Святой источник Троицкий;- г. Рязань, озеро Ореховое;- Гребная база ГАУ РО \\"СШОР \\"Олимпиец\\" в с. Шумашь;- с. Пощупово, Ионнно-Богословский монастырь (купель);с. Витуша, ул. Панферовка (купель);- с. Телятники, ул. Погореловка (купель);- р.п. Сараи, Маховое (купель).