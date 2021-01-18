Активисты оказываю посильную помощь на территории Рязанской ОКБ. Молодые люди работают в две смены по пять часов каждая. Ежедневно они развозят более 100 посылок для пациентов, привозят лекарства и воду. Молодогвардейцы также помогают медицинскому персоналу с уборкой помещений: в палатах, коридорах и тд. В работу волонтеров также входит отправление пациентов на выписку, выгрузка лекарств, кормлением пациентов и другие задачиПо словам активистки регионального отделения Елены Буркевич, рабочий день начинается с облачения в экипировку. Всем добровольцам выдают защитные костюмы, маски, респираторы, перчатки, очки. Только в таком виде можно войти в изолированную зону.«Это очень непростая помощь. Далеко не каждый решится войти в «красную зону», несмотря на средства защиты. Наши ребята делают большое дело, и я уверен, что общими усилиями нам удастся победить пандемию», - поделился заместитель руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Вячеслав Поскребышев.