Прокуратура Рязанской области требует возбудить уголовное дело против начальника управления капитального строительства и ЖКХ города Касимова. По данным сайта администрации городского округа указанную должность занимает Лариса Мирзоян.В ходе проверки прокуратура обнаружила признаки двух уголовных преступлений – служебного подлога (ч. 1 ст. 292) и злоупотребления служебными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). Оба они связаны с ремонтом сквера имени Пушкина по проекту «Формирование комфортной городской среды».В начале 2020-го Касимов получил из городского бюджета 5 млн рублей. На эти деньги администрация провела аукцион, победителем которого стало ООО «УК Теплый дом». 23 и 29 декабря вместе со специалистами Контрольно-счетного комитета фактические объемы работ проверила прокуратура.Оказалось, что в акте приемки значатся работы, которые не были выполнены либо полностью, либо частично:- установка металлических столбов и заграждений;- устройство калиток с металлическими решетками;- окраска металлических поверхностей эмалью;- установка парковых скамей и ландшафтных архитектурных фигур.«Таким образом, фактически невыполненные работы были приняты в завышенном количестве, и как следствие, оплачены в большем объеме», - сообщает прокуратура.Всего подрядчику незаконно и необоснованно перечислили 3 млн рублей из федерального и областного бюджета. Материалы проверки переданы в Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области.