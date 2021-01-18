«На региональной неделе пообщался с рязанцами, которым помогал в ходе акции «Единой России» «Собери ребенка в школу». Ребята растут быстро, кому-то потребовалась теплая одежда, кому-то спортивная обувь», – рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единой России», Герой России Андрей Красов.18 января парламентарий совместно с Центром стратегических инициатив «Со-общество» оказал адресную поддержку семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.«У меня на попечении два внука-подростка, вещи им очень кстати, большое спасибо!» – поблагодарила депутата Надежда Логинова.Андрей Красов оказал семье финансовую помощь и передал для ребят сладкие наборы.Ранее при содействии депутата Госдумы от Рязанской области обувь и теплая одежда была передана воспитанникам школы-интерната имени Федора Полетаева.