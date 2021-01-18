7 января в одном из пабликов опубликовали опрос на тему «Как вы относитесь к идее переименования улиц в Рязани, названных в советские годы в честь революционных деятелей, никогда не имевших отношения к Рязани (например, улицы Маркса, Либкнехта, Каляева и т.п.)»Всего за идею переименования высказалось 7 040 человек или 46,25%, а против — 7 083 или 46,54%. Нейтрально к данной затее отнеслись 1 097 пользователей или 7,21%. Всего же в голосовании участвовали 15 220 человек.Инициаторы переименования рязанских улиц говорят, что их цель «не поменять, а восстановить исторические наименования», однако сама эта идея вызвала бурное обсуждение в сети. Вот характерный для ее противников комментарий пользователя Юрия Беликова: «тому, кто задумал переименовать улицы в нашем городе, посоветовал бы поменять имена своих родителей и родных, а заодно и свое имя поменять на другое. Я бы написал на какое, но это уже будет чисто по-русски».К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!