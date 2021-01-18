Как уже сообщалось, в ночь на 18 января был повторен рекорд холода за всё время метеорологических наблюдений. Предыдущий температурный минимум был аж в 1918 году. К слову, для 19 января это значение составляет -29,8 градуса.По информации Рязанского ЦГМС, самым холодным выдался январь 2016 года, когда весь месяц по температурному фону оказался ниже нормы на 2 градуса. 25 января морозы в ночное время достигали -32,6 градуса.Возвращаясь к дню сегодняшнему, метеорологи сообщили, что скоро Рязанскую область ждет потепление. Его принесет атлантический циклон вместе с осадками.«Осадки ожидаются смешанного характера, не исключены будут ледяные дожди», - добавили в филиале Росгидромета.А пока в ближайшие два дня (19-20 января) будет по-прежнему морозно: -21…-26 градусов, местами до -29, ночью и -15…-20 градусов днем.