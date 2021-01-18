В период новогодних праздников активисты регионального отделения МГЕР выразили желание оказать помощь в доставке продуктов питания и необходимых медикаментов жителям Рязани, находящимся в зоне риска COVID-19. В период пандемии количество нуждающихся в помощи возросло в несколько раз.«Среди нуждающихся в помощи не только люди с хроническими заболеваниями и старшее поколение, но и заболевшие пациенты, сами врачи и медицинские работники. Оказывать содействие врачам сегодня — одно из важнейших направлений в работе штаба. Мы будем продолжать помогать до тех пор, пока это будет необходимо», — отметил заместитель руководителя РРО ВОО МГЕР Вячеслав Поскребышев.