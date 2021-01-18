Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представил результаты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха за декабрь 2020 года. В областном центре пробы отбирались на четырех стационарных постах четыре раза в сутки. Их проанализировали по 9 ингредиентам.«По результатам наблюдений уровень загрязнения атмосферы в целом по городу оценивается как повышенный», - констатировали метеорологи.Самое большое превышение предельно допустимой концентрации – в 1,2 раза – и самую частую повторяемость превышений зафиксировали по показателю «взвешенные вещества» в центре города и микрорайоне Строитель.Также добралась до предельно допустимых значений концентрация диоксида азота в поселке Приокский.СПРАВКА КПОпределение испытательного центра МГУ им. М. В. Ломоносова:Взвешенные частицы (РМ — particulate matter) представляют собой широко распространенный загрязнитель атмосферного воздуха, включающий смесь твердых и жидких частиц, находящихся в воздухе во взвешенном состоянии.К наиболее распространенным химическим компонентам РМ относятся сульфаты, нитраты, аммиак, другие неорганические ионы, такие как ионы натрия, калия, кальция, магния и хлорид-ионы, органический и элементарный углерод, минералы земной коры, связанная частицами вода, металлы (в том числе ванадий, кадмий, медь, никель и цинк) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). В составе РМ также встречаются биологические компоненты, такие как аллергены и микроорганизмы.Взвешенные частицы сами по себе и в комбинации с другими загрязнителями представляют очень серьезную угрозу для здоровья человека. Они способны проникать глубоко в легкие и оседать там. Согласно имеющимся оценкам, в глобальном масштабе насчет воздействия РМ относят приблизительно 3% случаев смерти от кардиопульмонарной патологии и 5% случаев смерти от рака легкого.