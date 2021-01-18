Во вторник, 19 января, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем местами небольшой снег, а на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный, порывами до семи метров в секунду.Но главное, что волнует рязанских любителей экстремального православия, какая температура воздуха будет в Крещенскую ночь. Синоптики прогнозируют -25...-20°С, а местами -30°С. Днем мороз чуть ослабнет, температура составит -15… - 25°С.Кстати, ровно 50 лет назад, 19 января 1971 года, в Рязани и области было значительно теплее. Вот какую погоду передавало тогда Рязанское гидрометбюро:«Облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Утром местами туман и умеренный западный ветер. Температура воздуха днем -2… -7 °С».Ранее мы сообщали, что температурный режим, который установился в Рязани в последние дни, повторил рекорд 18 января 1918 года, когда столбики термометров опустились к отметке минус 31 градус (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!