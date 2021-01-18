Два рязанца выиграли по 1 млн рублей в новогоднем тираже лотереи, купив счастливые билеты, в отделениях Почты России. Еще один житель Рязанской области выиграл 700 тысяч рублей.«Лотерейные билеты, приобретенные на почте, приносят удачу многим рязанцам. Мелкие и средние выигрыши случаются практически каждый день», - уверяют почтовики и напоминают, что выигрыши по тиражным лотерейным билетам, лотерейным квитанциям, в размере до 10 тысяч рублей включительно можно получить во всех отделениях почтовой связи.Всего за 2020 год в почтовых отделениях России люди купили более 82 миллионов лотерейных билетов. Выигрышными из них оказались 34 млн. Общая сумма выплаченных выигрышей по лотереям, составила более 5 млрд рублей.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!